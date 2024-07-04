ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3634 للشراء في تحديث 09:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 4 يوليو الساعة 9:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3623 جنيهًا للبيع و3634 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3617 جنيهًا للبيع و3629 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3321 جنيهًا للبيع و3331 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3316 جنيهًا للبيع و3326 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3170 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3165 جنيهًا للبيع و3175 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2717 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2113 جنيهًا للبيع و2120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1811 جنيهًا للبيع و1817 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1809 جنيهًا للبيع و1814 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 112671 جنيهًا للبيع و113026 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 112493 جنيهًا للبيع و 112849 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25360 جنيهًا للبيع و25440 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 25320 جنيهًا للبيع و25400 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3622857 جنيهًا للبيع و3634286 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3617143 جنيهًا للبيع و3628571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 4 يوليو الساعة 9:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3180 جنيه للشراء، وللبيع 3170 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15900 جنيه للشراء، وللبيع 15850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31800 جنيه للشراء، وللبيع 31700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 79500 جنيه للشراء، وللبيع 79250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 159000 جنيه للشراء، وللبيع 158500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 318000 جنيه للشراء، وللبيع 317000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 477000 جنيه للشراء، وللبيع 475500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 636000 جنيه للشراء، وللبيع 634000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 795000 جنيه للشراء، وللبيع 792500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.