ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3646 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 5 يوليو الساعة 11:25 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 3634 جنيهًا للبيع و3646 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3623 جنيهًا للبيع و3634 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3331 جنيهًا للبيع و3342 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3321 جنيهًا للبيع و 3331 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3180 جنيهًا للبيع و3190 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3170 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2726 جنيهًا للبيع و2734 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2717 جنيهًا للبيع و2726 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2120 جنيهًا للبيع و2127 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2113 جنيهًا للبيع و2120 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1817 جنيهًا للبيع و1823 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 113026 جنيهًا للبيع و113382 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 25440 جنيهًا للبيع و25520 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 25360 جنيهًا للبيع و25440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3634286 جنيهًا للبيع و3645714 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11428 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3622857 جنيهًا للبيع و 3634286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 5 يوليو الساعة 11:25 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3190 جنيه للشراء، وللبيع 3180 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 15950 جنيه للشراء، وللبيع 15900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 31900 جنيه للشراء، وللبيع 31800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 79750 جنيه للشراء، وللبيع 79500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 159500 جنيه للشراء، وللبيع 159000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 319000 جنيه للشراء، وللبيع 318000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 478500 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 638000 جنيه للشراء، وللبيع 636000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 797500 جنيه للشراء، وللبيع 795000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.