ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3657 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5 يوليو الساعة 4:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 3634 جنيهًا للبيع و3657 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3331 جنيهًا للبيع و3352 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3321 جنيهًا للبيع و3342 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3180 جنيهًا للبيع و3200 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3170 جنيهًا للبيع و 3190 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2726 جنيهًا للبيع و2743 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2717 جنيهًا للبيع و2734 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2120 جنيهًا للبيع و2133 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2113 جنيهًا للبيع و2127 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 1817 جنيهًا للبيع و1829 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1811 جنيهًا للبيع و1823 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 113026 جنيهًا للبيع و113737 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 25440 جنيهًا للبيع و25600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 11429 جنيهًا ليبلغ 3634286 جنيهًا للبيع و3657143 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3622857 جنيهًا للبيع و3645714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 5 يوليو الساعة 4:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3200 جنيه للشراء، وللبيع 3180 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16000 جنيه للشراء، وللبيع 15900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32000 جنيه للشراء، وللبيع 31800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 80000 جنيه للشراء، وللبيع 79500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 160000 جنيه للشراء، وللبيع 159000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 320000 جنيه للشراء، وللبيع 318000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 480000 جنيه للشراء، وللبيع 477000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 640000 جنيه للشراء، وللبيع 636000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 800000 جنيه للشراء، وللبيع 795000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.