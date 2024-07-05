ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3663 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5 يوليو الساعة 5:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3640 جنيهًا للبيع و3663 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3634 جنيهًا للبيع و3657 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3337 جنيهًا للبيع و3358 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3331 جنيهًا للبيع و3352 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3185 جنيهًا للبيع و3205 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3180 جنيهًا للبيع و3200 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2730 جنيهًا للبيع و2747 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2123 جنيهًا للبيع و2137 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 1820 جنيهًا للبيع و1831 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1817 جنيهًا للبيع و1829 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 113204 جنيهًا للبيع و113915 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 113026 جنيهًا للبيع و 113737 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25480 جنيهًا للبيع و25640 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 25440 جنيهًا للبيع و25600 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3640000 جنيهًا للبيع و3662857 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3634286 جنيهًا للبيع و3657143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 5 يوليو الساعة 5:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3205 جنيه للشراء، وللبيع 3185 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16025 جنيه للشراء، وللبيع 15925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32050 جنيه للشراء، وللبيع 31850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 80125 جنيه للشراء، وللبيع 79625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 160250 جنيه للشراء، وللبيع 159250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 320500 جنيه للشراء، وللبيع 318500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 480750 جنيه للشراء، وللبيع 477750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 641000 جنيه للشراء، وللبيع 637000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 801250 جنيه للشراء، وللبيع 796250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.