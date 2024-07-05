ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3674 للشراء في تحديث 08:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5 يوليو الساعة 8:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 3651 جنيهًا للبيع و3674 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3347 جنيهًا للبيع و3368 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3337 جنيهًا للبيع و3358 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3195 جنيهًا للبيع و3215 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3185 جنيهًا للبيع و 3205 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2739 جنيهًا للبيع و2756 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2730 جنيهًا للبيع و2747 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2130 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2123 جنيهًا للبيع و2137 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 1826 جنيهًا للبيع و1837 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1820 جنيهًا للبيع و1831 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 113559 جنيهًا للبيع و114270 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 25560 جنيهًا للبيع و25720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 11429 جنيهًا ليبلغ 3651429 جنيهًا للبيع و3674286 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3640000 جنيهًا للبيع و3662857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 5 يوليو الساعة 8:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3215 جنيه للشراء، وللبيع 3195 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16075 جنيه للشراء، وللبيع 15975 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32150 جنيه للشراء، وللبيع 31950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 80375 جنيه للشراء، وللبيع 79875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 160750 جنيه للشراء، وللبيع 159750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 321500 جنيه للشراء، وللبيع 319500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 482250 جنيه للشراء، وللبيع 479250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 643000 جنيه للشراء، وللبيع 639000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 803750 جنيه للشراء، وللبيع 798750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.