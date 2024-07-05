ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3686 للشراء في تحديث 10:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 5 يوليو الساعة 10:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3663 جنيهًا للبيع و3686 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3651 جنيهًا للبيع و3674 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3358 جنيهًا للبيع و3379 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3347 جنيهًا للبيع و3368 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3205 جنيهًا للبيع و3225 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3195 جنيهًا للبيع و3215 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2747 جنيهًا للبيع و2764 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2137 جنيهًا للبيع و2150 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 1831 جنيهًا للبيع و1843 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1826 جنيهًا للبيع و1837 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 113915 جنيهًا للبيع و114626 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 113559 جنيهًا للبيع و 114270 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25640 جنيهًا للبيع و25800 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 25560 جنيهًا للبيع و25720 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3662857 جنيهًا للبيع و3685714 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11428 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3651429 جنيهًا للبيع و3674286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 5 يوليو الساعة 10:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3225 جنيه للشراء، وللبيع 3205 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16125 جنيه للشراء، وللبيع 16025 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32250 جنيه للشراء، وللبيع 32050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 80625 جنيه للشراء، وللبيع 80125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 161250 جنيه للشراء، وللبيع 160250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 322500 جنيه للشراء، وللبيع 320500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 483750 جنيه للشراء، وللبيع 480750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 645000 جنيه للشراء، وللبيع 641000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 806250 جنيه للشراء، وللبيع 801250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.