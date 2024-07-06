سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء

ننشر سعر اليورو بالبنوك اليوم في مصر ، متابعة مستمرة لسعر اليورو بالبنوك اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر اليورو بالبنوك اليوم لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع اليورو الأوروبي وتداول العملات الأجنبية.

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سعر اليورو

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 51.89 52.06 بنك مصر 51.78 52.04 كريدي أجريكول 51.78 52.04 البنك العربي الأفريقي الدولي 51.78 52.04 بنك البركة 51.79 52.04 البنك الأهلي الكويتي 51.79 52.04 مصرف أبوظبي الإسلامي 51.87 52.15 ميد بنك 51.84 52.21 بنك قناة السويس 51.77 52.04 البنك الأهلي المصري 51.78 52.04 المصرف المتحد 51.52 52.04 بنك الكويت الوطني 51.81 52.07 البنك المصري لتنمية الصادرات 51.66 51.82 بنك الاستثمار العربي 51.78 52.04 البنك العقارى المصرى العربى 51.83 52.09 بنك التنمية الصناعية 51.83 52.10 بنك أبوظبي التجاري 51.77 52.04 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 51.78 52.04 البنك التجاري الدولي 51.78 52.06 بنك الإمارات دبي الوطني 51.78 52.04 المصرف العربي الدولي 51.79 52.04 بنك الإسكندرية 51.76 52.04 البنك الأهلي المتحد 51.83 52.10 بنك فيصل الإسلامي 51.78 52.04 بنك HSBC 51.73 51.93 بنك قطر الوطني 51.79 52.04

سعر اليورو اليوم

بنك مصر: سعر اليورو الآن 51.63 جنيها للشراء و 52.12 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 51.66 جنيها، وللبيع 51.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 51.86 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 51.62 جنيها للشراء و 51.85 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.70 جنيها، وسعر البيع 51.93 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 51.89 جنيها، وسعر البيع 52.05 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 51.78 جنيها وبيعه بسعر 51.96 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 51.63 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 51.86 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 51.39 جنيها للشراء و 51.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 51.63 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.65 جنيها للشراء و 51.98 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 51.65 جنيها، وللبيع 51.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 51.62 جنيها، وللبيع 51.86 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 51.65 جنيها للشراء و 51.86 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 51.62 جنيها، وللبيع 51.86 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 51.64 جنيها، وللبيع 51.98 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.63 جنيها، وللبيع 51.94 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.86 جنيها، وللبيع عند 52.02 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.63 جنيها، وللبيع 51.87 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.65 جنيها، وسعر البيع هو 51.95 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 51.64 جنيها للشراء و 51.88 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 51.63 جنيها للشراء و 51.94 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 51.65 جنيها، وسعر البيع 51.88 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 51.86 جنيها وبيعه بسعر 52.02 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.