سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر

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متابعة مباشره لسعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية.

سعر الريال

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 12.77 12.80 بنك مصر 12.77 12.80 كريدي أجريكول 12.67 12.80 البنك العربي الأفريقي الدولي 12.44 12.82 بنك البركة 12.70 12.80 البنك الأهلي الكويتي 12.77 12.80 مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 12.83 ميد بنك 12.73 12.81 بنك قناة السويس 12.72 12.81 البنك الأهلي المصري 12.77 12.80 المصرف المتحد 12.35 12.80 بنك الكويت الوطني 12.70 12.82 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.77 12.80 بنك الاستثمار العربي 12.74 12.80 البنك العقارى المصرى العربى 12.45 12.81 بنك التنمية الصناعية 12.65 12.81 بنك أبوظبي التجاري 12.46 12.81 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.58 12.80 البنك التجاري الدولي 12.71 12.80 بنك الإمارات دبي الوطني 12.70 12.80 المصرف العربي الدولي 12.77 12.80 بنك الإسكندرية 12.77 12.80 البنك الأهلي المتحد 12.78 12.81 بنك فيصل الإسلامي 12.72 12.80 بنك HSBC 12.79 12.82 بنك قطر الوطني 12.64 12.80

سعر الريال اليوم

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.81 جنيها للشراء و 12.86 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.49 جنيها للشراء و 12.87 للبيع.

بنك البركة: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.75 جنيها، وللبيع 12.85 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.83 جنيها، وللبيع عند 12.86 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.86 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.80 جنيها، وللبيع 12.88 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.77 جنيها وبيعه بسعر 12.86 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

المصرف المتحد: الريال السعودي يسجل 12.40 جنيها للشراء و 12.85 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.74 جنيها، وسعر البيع هو 12.87 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 12.85 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.49 جنيها للشراء و 12.84 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.70 جنيها، وللبيع عند 12.86 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.50 جنيها، وللبيع عند 12.85 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.63 جنيها وبيعه بسعر 12.85 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 12.85 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الريال السعودي يسجل 12.75 جنيها للشراء و 12.85 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.82 جنيها للشراء و 12.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.83 جنيها، وللبيع عند 12.86 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.77 جنيها، وللبيع عند 12.85 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.85 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.69 جنيها، وللبيع عند 12.85 جنيها.

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