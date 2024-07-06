أسعار الذهب في الصاغة اليوم سعر الذهب اليوم في مصر

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أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر

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ننشر أسعار الذهب في الصاغة اليوم ، متابعة مباشرة لسعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر، بالإضافة لمتابعة سعر الذهب العالمي، في ظل تغيرات عالمية مستمرة تؤثر على سعر الذهب في مصر والعالم.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات عن أسعار الذهب في الصاغة اليوم في مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم في مصر

جدول سعر الذهب اليوم

العيارالشراءالبيع
عيار 2436773665
عيار 2233703360
عيار 2132173207
عيار 1827572749
عيار 1421452138
عيار 1218381833
الاونصة114341113986
الجنيه الذهب2573625656
الكيلو36765713665143

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3663 جنيهًا للبيع و3686 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3651 جنيهًا للبيع و3674 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3358 جنيهًا للبيع و3379 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3347 جنيهًا للبيع و3368 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3205 جنيهًا للبيع و3225 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3195 جنيهًا للبيع و3215 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2747 جنيهًا للبيع و2764 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2137 جنيهًا للبيع و2150 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 1831 جنيهًا للبيع و1843 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1826 جنيهًا للبيع و1837 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 113915 جنيهًا للبيع و114626 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 113559 جنيهًا للبيع و 114270 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25640 جنيهًا للبيع و25800 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 25560 جنيهًا للبيع و25720 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3662857 جنيهًا للبيع و3685714 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11428 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3651429 جنيهًا للبيع و3674286 جنيهًا للشراء.

أخر التحديثات

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3677 للشراء في تحديث 10:40 مساءًا

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3686 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:05 مساءًا

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