سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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متابعة مباشرة لسعر الدولار بالبنوك، وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الدولار الأمريكي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 47.89 48.03 بنك مصر 47.90 48.00 كريدي أجريكول 47.90 48.00 البنك العربي الأفريقي الدولي 47.90 48.00 بنك البركة 47.90 48.00 البنك الأهلي الكويتي 47.90 48.00 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.00 48.10 ميد بنك 47.90 48.00 بنك قناة السويس 47.90 48.00 البنك الأهلي المصري 47.90 48.00 المصرف المتحد 47.90 48.00 بنك الكويت الوطني 47.93 48.03 البنك المصري لتنمية الصادرات 47.90 48.00 بنك الاستثمار العربي 47.90 48.00 البنك العقارى المصرى العربى 47.94 48.04 بنك التنمية الصناعية 47.95 48.05 بنك أبوظبي التجاري 47.90 48.00 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.90 48.00 البنك التجاري الدولي 47.90 48.00 بنك الإمارات دبي الوطني 47.90 48.00 المصرف العربي الدولي 47.90 48.00 بنك الإسكندرية 47.90 48.00 البنك الأهلي المتحد 47.95 48.05 بنك فيصل الإسلامي 47.90 48.00 بنك HSBC 47.97 48.07 بنك قطر الوطني 47.90 48.00

سعر الدولار اليوم

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.09 جنيها، وللبيع 48.19 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.11 جنيها، وسعر البيع هو 48.21 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.08 جنيها للشراء و 48.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.12 جنيها للشراء و 48.22 للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.09 جنيها للشراء و 48.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.10 جنيها، وسعر البيع هو 48.20 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.10 جنيها، وسعر البيع هو 48.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.08 جنيها، وللبيع 48.18 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.08 جنيها وبيعه بسعر 48.18 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 48.10 جنيها للشراء و 48.20 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.09 جنيها، وسعر البيع هو 48.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.12 جنيها، وللبيع 48.22 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.09 جنيها للشراء و 48.19 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.