سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

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ننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم في مصر، سعر الدولار بالبنوك، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم أسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

متابعة مباشرة لسعر الدولار بالبنوك، وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الدولار الأمريكي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري47.89 48.03
بنك مصر47.90 48.00
كريدي أجريكول47.90 48.00
البنك العربي الأفريقي الدولي47.90 48.00
بنك البركة47.90 48.00
البنك الأهلي الكويتي47.90 48.00
مصرف أبوظبي الإسلامي48.00 48.10
ميد بنك47.90 48.00
بنك قناة السويس47.90 48.00
البنك الأهلي المصري47.90 48.00
المصرف المتحد47.90 48.00
بنك الكويت الوطني47.93 48.03
البنك المصري لتنمية الصادرات47.90 48.00
بنك الاستثمار العربي47.90 48.00
البنك العقارى المصرى العربى47.94 48.04
بنك التنمية الصناعية47.95 48.05
بنك أبوظبي التجاري47.90 48.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية47.90 48.00
البنك التجاري الدولي47.90 48.00
بنك الإمارات دبي الوطني47.90 48.00
المصرف العربي الدولي47.90 48.00
بنك الإسكندرية47.90 48.00
البنك الأهلي المتحد47.95 48.05
بنك فيصل الإسلامي47.90 48.00
بنك HSBC47.97 48.07
بنك قطر الوطني47.90 48.00

سعر الدولار اليوم

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.09 جنيها، وللبيع 48.19 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.11 جنيها، وسعر البيع هو 48.21 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.08 جنيها للشراء و 48.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.12 جنيها للشراء و 48.22 للبيع.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.09 جنيها للشراء و 48.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.10 جنيها، وسعر البيع هو 48.20 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.10 جنيها، وسعر البيع هو 48.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.08 جنيها، وللبيع 48.18 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.08 جنيها وبيعه بسعر 48.18 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 48.10 جنيها للشراء و 48.20 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.09 جنيها، وسعر البيع هو 48.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.09 جنيها، وللبيع عند 48.19 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.12 جنيها، وللبيع 48.22 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.09 جنيها للشراء و 48.19 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.09 جنيها، وسعر البيع 48.19 جنيها.

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