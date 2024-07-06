أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر

أخبار الاقتصاد

أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب, أسعار الذهب اليوم, أسعار الذهب اليوم في مصر, أسعار العملات, أسعار العملات في السوق السوداء, السوق السوداء, سعر الجنيه الإسترليني, سعر الدرهم الاماراتي, سعر الدولار, سعر الدولار اليوم, سعر الريال, سعر الريال السعودي, سعر اليورو, سعر اليورو اليوم

ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث تتأرجح “أسعار العملات” و”أسعار الذهب” كمؤشرات حيوية تعكس التغيرات الاقتصادية، وتُعد متابعة هذه الأسعار ضرورة لكل من يهتم بالشؤون المالية، سواء كانوا أفرادًا يسعون لحماية مدخراتهم أو مستثمرين يتطلعون لتحقيق أرباح في مصر، وتلعب أسعار العملات دورًا حاسمًا في تحديد القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يؤثر على كافة جوانب الحياة من أسعار السلع المستوردة إلى تكاليف السفر، بالمثل، تُعتبر أسعار الذهب مرآةً للاقتصاد العالمي وتؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، وفي هذه المقالة، سنستعرض أسعار العملات وأسعار الذهب في مصر، لنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية معًا.

تحديث مستمر لسعر الدولار وسعر الريال السعودي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم وأسعار الذهب اليوم في مصر، من خلال جداول محدثة باستمرار فور أي تغيير، متابعة أحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، وتحركات سعر الدولار اليوم في مصر، ومتابعة تحركات سعر الريال السعودي في مصر ومتابعة سعر اليورو في مصر وأحدث تحركات أسعار الذهب في مصر.

أسعار العملات في السوق السوداء الآن

العملةالشراءالبيع
الدولار الأمريكي48.1548.30
اليورو الأوروبي51.9052.10
الريال السعودي12.8012.90
الجنيه الإسترليني61.3561.60
الدينار الكويتي155156.5
الدرهم الإماراتي13.1513.25
الريال القطري13.1513.25
سعر الدولار في السوق السوداء: أسعار العملات في السوق السوداء

أسعار الذهب اليوم في مصر

أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

العيارالشراءالبيع
عيار 2436773665
عيار 2233703360
عيار 2132173207
عيار 1827572749
عيار 1421452138
عيار 1218381833
الاونصة114341113986
الجنيه الذهب2573625656
الكيلو36765713665143

أحدث أسعار العملات اليوم في مصر

سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم اسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري47.89 48.03
بنك مصر47.90 48.00
كريدي أجريكول47.90 48.00
البنك العربي الأفريقي الدولي47.90 48.00
بنك البركة47.90 48.00
البنك الأهلي الكويتي47.90 48.00
مصرف أبوظبي الإسلامي48.00 48.10
ميد بنك47.90 48.00
بنك قناة السويس47.90 48.00
البنك الأهلي المصري47.90 48.00
المصرف المتحد47.90 48.00
بنك الكويت الوطني47.93 48.03
البنك المصري لتنمية الصادرات47.90 48.00
بنك الاستثمار العربي47.90 48.00
البنك العقارى المصرى العربى47.94 48.04
بنك التنمية الصناعية47.95 48.05
بنك أبوظبي التجاري47.90 48.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية47.90 48.00
البنك التجاري الدولي47.90 48.00
بنك الإمارات دبي الوطني47.90 48.00
المصرف العربي الدولي47.90 48.00
بنك الإسكندرية47.90 48.00
البنك الأهلي المتحد47.95 48.05
بنك فيصل الإسلامي47.90 48.00
بنك HSBC47.97 48.07
بنك قطر الوطني47.90 48.00

سعر الريال السعودي

أحدث تحركات سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري12.77 12.80
بنك مصر12.77 12.80
كريدي أجريكول12.67 12.80
البنك العربي الأفريقي الدولي12.44 12.82
بنك البركة12.70 12.80
البنك الأهلي الكويتي12.77 12.80
مصرف أبوظبي الإسلامي12.80 12.83
ميد بنك12.73 12.81
بنك قناة السويس12.72 12.81
البنك الأهلي المصري12.77 12.80
المصرف المتحد12.35 12.80
بنك الكويت الوطني12.70 12.82
البنك المصري لتنمية الصادرات12.77 12.80
بنك الاستثمار العربي12.74 12.80
البنك العقارى المصرى العربى12.45 12.81
بنك التنمية الصناعية12.65 12.81
بنك أبوظبي التجاري12.46 12.81
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية12.58 12.80
البنك التجاري الدولي12.71 12.80
بنك الإمارات دبي الوطني12.70 12.80
المصرف العربي الدولي12.77 12.80
بنك الإسكندرية12.77 12.80
البنك الأهلي المتحد12.78 12.81
بنك فيصل الإسلامي12.72 12.80
بنك HSBC12.79 12.82
بنك قطر الوطني12.64 12.80

سعر اليورو اليوم

أحدث تحركات سعر اليورو اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري51.89 52.06
بنك مصر51.78 52.04
كريدي أجريكول51.78 52.04
البنك العربي الأفريقي الدولي51.78 52.04
بنك البركة51.79 52.04
البنك الأهلي الكويتي51.79 52.04
مصرف أبوظبي الإسلامي51.87 52.15
ميد بنك51.84 52.21
بنك قناة السويس51.77 52.04
البنك الأهلي المصري51.78 52.04
المصرف المتحد51.52 52.04
بنك الكويت الوطني51.81 52.07
البنك المصري لتنمية الصادرات51.66 51.82
بنك الاستثمار العربي51.78 52.04
البنك العقارى المصرى العربى51.83 52.09
بنك التنمية الصناعية51.83 52.10
بنك أبوظبي التجاري51.77 52.04
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية51.78 52.04
البنك التجاري الدولي51.78 52.06
بنك الإمارات دبي الوطني51.78 52.04
المصرف العربي الدولي51.79 52.04
بنك الإسكندرية51.76 52.04
البنك الأهلي المتحد51.83 52.10
بنك فيصل الإسلامي51.78 52.04
بنك HSBC51.73 51.93
بنك قطر الوطني51.79 52.04

سعر الدرهم الاماراتي

أحدث تحركات سعر الدرهم الاماراتي اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري13.04 13.08
بنك مصر13.06 13.07
كريدي أجريكول13.02 13.07
البنك العربي الأفريقي الدولي12.88 13.07
بنك البركة13.04 13.07
البنك الأهلي الكويتي13.04 13.07
مصرف أبوظبي الإسلامي13.07 13.10
ميد بنك13.01 13.08
بنك قناة السويس13.02 13.07
البنك الأهلي المصري13.06 13.07
المصرف المتحد12.77 13.07
بنك الكويت الوطني12.92 13.14
البنك المصري لتنمية الصادرات13.04 13.07
بنك الاستثمار العربي13.03 13.07
بنك التنمية الصناعية13.00 13.08
بنك أبوظبي التجاري12.96 13.08
البنك التجاري الدولي13.02 13.07
بنك الإمارات دبي الوطني13.02 13.08
المصرف العربي الدولي13.04 13.07
بنك الإسكندرية13.03 13.07
بنك فيصل الإسلامي13.02 13.07
بنك HSBC13.06 13.09
بنك قطر الوطني13.00 13.07

سعر الجنيه الإسترليني

أحدث تحركات سعر الجنيه الإسترليني اليوم في كل البنوك العاملة في مصر.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري61.34 61.53
بنك مصر61.10 61.52
كريدي أجريكول61.10 61.52
البنك العربي الأفريقي الدولي61.10 61.52
بنك البركة61.35 61.48
البنك الأهلي الكويتي61.14 61.51
مصرف أبوظبي الإسلامي61.20 61.65
ميد بنك61.28 61.64
بنك قناة السويس61.08 61.52
البنك الأهلي المصري61.10 61.52
المصرف المتحد60.79 61.52
بنك الكويت الوطني61.13 61.56
البنك المصري لتنمية الصادرات61.03 61.22
بنك الاستثمار العربي61.10 61.52
البنك العقارى المصرى العربى61.27 61.57
بنك التنمية الصناعية61.16 61.59
بنك أبوظبي التجاري61.08 61.52
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية61.10 61.52
البنك التجاري الدولي61.10 61.52
بنك الإمارات دبي الوطني61.10 61.52
المصرف العربي الدولي61.14 61.51
بنك الإسكندرية61.07 61.52
البنك الأهلي المتحد61.16 61.59
بنك فيصل الإسلامي61.10 61.52
بنك HSBC61.12 61.35
بنك قطر الوطني61.22 61.52

أخر التحديثات

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3677 للشراء في تحديث 10:40 مساءًا

تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3686 للشراء في تحديث 07:30 مساءًا

تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:05 مساءًا

أضف تعليق