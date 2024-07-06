أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تحركات كبيرة خلال التعاملات في الأسواق والمصانع المصرية، حيث تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري بعدة عوامل، من بينها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تعتمد مصر على استيراد معظم المكونات المستخدمة في صناعة حديد التسليح من الخارج.

وفي السطور التالية ننشر قائمة بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع والشركات:-

أسعار الحديد اليوم في مصر تسليم ارض المصنع لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتج السعر حديد عز 41,500 جنية بشاى 41,200 جنية العتال 39,000 جنية عطيه 36,500 جنية سرحان 36,500 جنية المراكبى 39,000 جنية المصريين 41,000 جنية الكومى 36,500 جنية المعادى 36,500 جنية العشرى 36,500 جنية الجيوشى 37,000 جنية مصر ستيل 36,200 جنية أسعار الحديد اليوم في مصر

تقلبات أسعار الحديد والأسمنت وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث لا تقتصر هذه الصناعة على توفير فرص العمل للمصريين، بل تعتبر أيضًا العمود الفقري لصناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري. تعتمد العديد من الصناعات والأعمال المرتبطة بهذا القطاع عليها بشكل مباشر وغير مباشر.

شهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر. هذا الارتفاع أثر على انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت، بالإضافة إلى باقي مواد البناء الأخرى. تتأثر أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم بشكل كبير بمستوى الاقتصاد العالمي، وخاصة في مجال حديد التسليح والذهب.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي



الشركة المنتج متوسط اليوم الشركة العربيه للاسمنت المسلح غير متاح الشركة العربيه للاسمنت النصر 1920 جنية اسمنت اسيوط المهندس غير متاح اسمنت اسيوط الفهد 1920 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح اسمنت وادى النيل وادي النيل 1920 جنية لافارج للاسمنت المخصوص 1950 جنية اسمنت ميدكوم اسوان اسوان غير متاح الوطنية للأسمنت العسكري 1950 جنية اسمنت سيناء سيناء غير متاح اسمنت سيناء سيناء 42.5 1920 جنية السويس للاسمنت السويس 1990 جنية اسمنت حلوان حلوان 1980 جنية مصر بنى سويف مصر بنى سويف غير متاح السويدى السويدى 2100 جنية جنوب الوادى جنوب الوادى 1930 جنية بنى سويف تايتان غير متاح مصر للاسمنت قنا المسله غير متاح الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم غير متاح أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتج متوسط اليوم الابيض العادة 4000 جنية سوبر سيناء 3920 جنية سوبر رويال 3920 جنية رويال العادة 4030 جنية الواحه الابيض 4020 جنية أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتج متوسط اليوم ايه وان 1290 جنية شطبنا 1300 جنية العمران 888 1230 جنية الواحة 1320 جنية اهل مصر 1350 جنية أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم