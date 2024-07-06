أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تحركات كبيرة خلال التعاملات في الأسواق والمصانع المصرية، حيث تتأثر أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصري بعدة عوامل، من بينها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تعتمد مصر على استيراد معظم المكونات المستخدمة في صناعة حديد التسليح من الخارج.

وفي السطور التالية ننشر قائمة بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع والشركات:-

أسعار الحديد اليوم في مصر تسليم ارض المصنع لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتجالسعر
حديد عز41,500 جنية
بشاى41,200 جنية
العتال39,000 جنية
عطيه36,500 جنية
سرحان36,500 جنية
المراكبى39,000 جنية
المصريين41,000 جنية
الكومى36,500 جنية
المعادى36,500 جنية
العشرى36,500 جنية
الجيوشى37,000 جنية
مصر ستيل36,200 جنية
أسعار الحديد اليوم في مصر

تقلبات أسعار الحديد والأسمنت وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث لا تقتصر هذه الصناعة على توفير فرص العمل للمصريين، بل تعتبر أيضًا العمود الفقري لصناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري. تعتمد العديد من الصناعات والأعمال المرتبطة بهذا القطاع عليها بشكل مباشر وغير مباشر.

شهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر. هذا الارتفاع أثر على انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت، بالإضافة إلى باقي مواد البناء الأخرى. تتأثر أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم بشكل كبير بمستوى الاقتصاد العالمي، وخاصة في مجال حديد التسليح والذهب.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي


الشركة		المنتجمتوسط اليوم
الشركة العربيه للاسمنتالمسلحغير متاح
الشركة العربيه للاسمنتالنصر1920 جنية
اسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
اسمنت اسيوطالفهد1920 جنية
شركة صناعات مواد البناءالتعميرغير متاح
مصر للأسمنت المنيااسمنت المنياغير متاح
اسمنت وادى النيلوادي النيل1920 جنية
لافارج للاسمنتالمخصوص1950 جنية
اسمنت ميدكوم اسواناسوانغير متاح
الوطنية للأسمنتالعسكري1950 جنية
اسمنت سيناءسيناءغير متاح
اسمنت سيناءسيناء 42.51920 جنية
السويس للاسمنتالسويس1990 جنية
اسمنت حلوانحلوان1980 جنية
مصر بنى سويفمصر بنى سويفغير متاح
السويدىالسويدى2100 جنية
جنوب الوادىجنوب الوادى1930 جنية
بنى سويفتايتانغير متاح
مصر للاسمنت قناالمسلهغير متاح
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويفالسهمغير متاح
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتجمتوسط اليوم
الابيض العادة4000 جنية
سوبر سيناء3920 جنية
سوبر رويال3920 جنية
رويال العادة4030 جنية
الواحه الابيض4020 جنية
أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتجمتوسط اليوم
ايه وان1290 جنية
شطبنا1300 جنية
العمران 8881230 جنية
الواحة1320 جنية
اهل مصر1350 جنية
أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم

المنتجمتوسط اليوم
مقاوم المسلح2000 جنية
قاهر البحار2040 جنية
السويس سى ووتر2000 جنية
السويدى المقاوم2130 جنية
أسعار الأسمنت المقاوم

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