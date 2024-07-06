أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن

ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، من خلال متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تشهد أسعار بورصة الدواجن تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وتُعد بورصة الدواجن في مصر من الأسواق الحيوية والحيوية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن وبضائعها، بل تُعد مؤشرًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد.

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وذلك وفقًا لما أوردته بورصة الدواجن الرئيسية. جاء هذا الارتفاع بعد فترة من الانخفاضات التي بدأت منذ شهر أبريل الماضي في أسعار الدواجن والبيض بأنواعهما.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر: أسعار الدواجن اليوم

النوع السعر (بالكيلو) لحم الفراخ البيضاء 92 جنيه لحم الفراخ الساسو 110 جنيه لحم الفراخ البلدي 120 جنيه لحم أمهات أبيض 75 جنيه أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 151 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض سعر 151 جنيه، بالإضافة إلى كرتونة البيض البلدي التي ستكون متاحة بسعر 126 جنيه.

يحتوي الجدول التالي على أسعار البيض اليوم في المزارع بالتفصيل.

النوع السعر (كرتونة) سعر كرتونة البيض الأحمر 133 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيه أسعار البيض اليوم في المزارع

أسعار الكتاكيت اليوم:

يتراوح سعر كتكوت الأبيض بين 27 و34 جنيهًا، بينما يتم بيع كتكوت الساسو بسعر 19 جنيه، ويباع كتكوت البلدي بسعر 8 جنيهات.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (عمر يوم) كتكوت أبيض 22 : 36 جنيه كتكوت ساسو 19 جنيه كتكوت بلدي 8 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم

وتعتبر أسعار بورصة الدواجن مؤشرًا رئيسيًا لحالة السوق وتوجهات المستهلكين في مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هذه الأسعار، مثل توافر العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف اللوجستية، والظروف المناخية، والتشريعات والتنظيمات الحكومية، لذا، سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي تؤثر في سوق الدواجن في مصر وكيف تشكلت الأسعار في اليوم الحالي.

ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال تحليلًا شاملاً لأسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم ، دعونا نستكشف سويًا العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية.

ومن خلال تحليل الوضع الحالي، يتبين أن أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، قد شهدت تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن الملاحظ أن العرض والطلب للدواجن يساهمان في تحديد الأسعار اليومية، كما أن العوامل اللوجستية، مثل تكاليف النقل والتخزين، تلعب دورًا هامًا في تحديد التسعيرة النهائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بتطورات السوق، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولية، تأثير هذه التحديات ينعكس على الأسعار، حيث يجد المزارعون والمربيون صعوبة في الحفاظ على استقرارها. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتعزيز الاستدامة، من خلال توفير المزيد من التمويل والتدريب والدعم التقني للمزارعين.

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.