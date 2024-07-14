تحديث 08:05 صباحا: تحرك بقيمة 4 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأحد 14 يوليو الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك قطر الوطني حيث صعد سعر اليورو بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 52.12 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.87 جنيها، وللبيع عند 52.04 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 51.92 جنيها، وللبيع 52.37 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 51.85 جنيها وبيعه بسعر 52.04 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.02 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 51.84 جنيها وبيعه بسعر 52.01 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 51.80 جنيها، وسعر البيع 51.99 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.06 جنيها وبيعه بسعر 52.23 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 51.74 جنيها، وللبيع 52.02 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.84 جنيها، وللبيع 52.01 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 52.08 جنيها للشراء و 52.33 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر اليورو 51.58 جنيها للشراء و 52.01 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 51.83 جنيها، وللبيع 52.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 51.84 جنيها للشراء و 52.03 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.01 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 51.84 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 51.92 جنيها، وسعر البيع 52.07 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.84 جنيها، وسعر البيع هو 52.01 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.90 جنيها، وسعر البيع هو 52.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.84 جنيها، وللبيع 52.04 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 51.92 جنيها للشراء و 52.32 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.01 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 51.82 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 51.90 جنيها وبيعه بسعر 52.06 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 51.84 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 51.90 جنيها، وللبيع 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 52.12 جنيها للشراء و 52.41 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.