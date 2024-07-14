تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 14 يوليو الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك قطر الوطني حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 12 قرشًا ليبلغ سعره 61.99 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.39 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 61.61 جنيها للشراء و 62.21 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.32 جنيها، وسعر البيع هو 61.57 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.26 جنيها، وسعر البيع هو 61.63 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.56 جنيها، وللبيع 61.76 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.26 جنيها وبيعه بسعر 61.59 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.87 جنيها، وسعر البيع هو 62.28 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.00 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.29 جنيها، وسعر البيع 61.54 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.68 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 61.39 جنيها للشراء و 61.57 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.56 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.37 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.56 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.61 جنيها للشراء و 62.12 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.51 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.27 جنيها للشراء و 61.72 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.37 جنيها، وسعر البيع هو 61.62 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 61.37 جنيها للشراء و 61.63 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 61.99 جنيها للشراء و 62.41 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.