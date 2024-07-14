تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأحد 14 يوليو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 33 قرشًا ليسجل 52.45 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.87 جنيها، وللبيع عند 52.04 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.92 جنيها، وسعر البيع هو 52.37 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 51.85 جنيها للشراء و 52.04 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 51.84 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.01 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.80 جنيها، وللبيع عند 51.99 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.06 جنيها، وللبيع عند 52.23 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 51.74 جنيها للشراء و 52.02 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 51.84 جنيها للشراء و 52.01 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.08 جنيها، وللبيع 52.33 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 51.58 جنيها وبيعه بسعر 52.01 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.83 جنيها، وسعر البيع 52.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.84 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.84 جنيها، وللبيع عند 52.01 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 51.92 جنيها، وللبيع 52.07 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.84 جنيها، وسعر البيع هو 52.01 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.90 جنيها، وسعر البيع هو 52.06 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 51.84 جنيها للشراء و 52.04 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 51.92 جنيها للشراء و 52.32 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 51.84 جنيها للشراء و 52.01 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.82 جنيها، وللبيع عند 52.03 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 51.90 جنيها، وللبيع 52.06 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.84 جنيها وبيعه بسعر 52.02 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 51.90 جنيها، وللبيع 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.12 جنيها للشراء و 52.41 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.