تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 49 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 14 يوليو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 49 قرشًا ليصل إلى 62.48 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.39 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.61 جنيها للشراء و 62.21 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.32 جنيها للشراء و 61.57 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.30 جنيها، وسعر البيع هو 61.56 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.56 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.26 جنيها للشراء و 61.63 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.56 جنيها للشراء و 61.76 للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.26 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.56 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.87 جنيها، وللبيع عند 62.28 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.00 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.29 جنيها للشراء و 61.54 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.68 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.39 جنيها، وللبيع 61.57 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.56 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.37 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.56 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.61 جنيها للشراء و 62.12 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.51 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.27 جنيها للشراء و 61.72 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.37 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.56 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.37 جنيها، وسعر البيع 61.63 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.99 جنيها، وسعر البيع 62.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.