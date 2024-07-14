تحديث 09:10 صباحا: تحرك بقيمة 16 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأحد 14 يوليو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث شهد اليورو انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 16 قرشًا ليسجل 52.29 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 51.87 جنيها للشراء و 52.04 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.92 جنيها، وسعر البيع هو 52.37 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.85 جنيها، وسعر البيع هو 52.04 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 52.08 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.01 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 51.80 جنيها للشراء و 51.99 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 52.06 جنيها، وللبيع 52.23 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 52.45 جنيها، وللبيع 52.82 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 52.07 جنيها، وسعر البيع 52.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.08 جنيها، وللبيع 52.43 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 51.58 جنيها وبيعه بسعر 52.01 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 51.83 جنيها للشراء و 52.00 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.84 جنيها، وسعر البيع هو 52.01 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 51.84 جنيها، وللبيع 52.02 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.08 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.07 جنيها، وللبيع عند 52.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.08 جنيها، وللبيع 52.43 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.04 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 52.08 جنيها، وللبيع 52.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 52.08 جنيها للشراء و 52.42 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.82 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 51.90 جنيها للشراء و 52.06 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو الآن 52.08 جنيها للشراء و 52.43 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.90 جنيها، وسعر البيع هو 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.12 جنيها، وللبيع 52.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.