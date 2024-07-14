تحديث 09:10 صباحا: تحرك بقيمة 14 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأحد 14 يوليو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك البركة حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 14 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.34 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.39 جنيها، وللبيع عند 61.59 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.61 جنيها، وللبيع 62.21 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.32 جنيها للشراء و 61.57 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.56 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.26 جنيها، وللبيع 61.63 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.56 جنيها للشراء و 61.76 جنيها للبيع.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.48 جنيها للشراء و 62.82 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 61.85 جنيها للشراء و 62.43 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.00 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.29 جنيها، وللبيع 61.54 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.56 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.56 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.87 جنيها، وللبيع عند 62.43 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.85 جنيها للشراء و 62.43 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.87 جنيها للشراء و 62.43 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.30 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.87 جنيها للشراء و 62.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 61.27 جنيها للشراء و 61.72 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.37 جنيها للشراء و 61.62 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.37 جنيها وبيعه بسعر 61.63 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.99 جنيها وبيعه بسعر 62.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.