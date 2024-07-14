تحديث 10:30 صباحا: تحرك بقيمة 15 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأحد 14 يوليو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في ميد بنك حيث انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 15 قرشًا ليصل إلى 48.00 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.95 جنيها وبيعه بسعر 48.08 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.96 جنيها للشراء و 48.06 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.98 جنيها، وسعر البيع 48.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الدولار الأمريكي يسجل 47.97 جنيها للشراء و 48.07 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.97 جنيها، وللبيع 48.07 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.00 جنيها، وسعر البيع 48.10 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.95 جنيها، وللبيع عند 48.05 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.94 جنيها للشراء و 48.04 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 47.95 جنيها للشراء و 48.05 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.95 جنيها للشراء و 48.05 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.95 جنيها وبيعه بسعر 48.05 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.95 جنيها وبيعه بسعر 48.05 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.95 جنيها، وسعر البيع 48.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.95 جنيها، وللبيع 48.05 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.93 جنيها، وسعر البيع 48.03 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.