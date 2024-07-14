تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 14 يوليو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 5 قرشًا ليسجل 12.79 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.78 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.77 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.69 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.45 جنيها، وسعر البيع 12.83 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.73 جنيها، وسعر البيع 12.82 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.79 جنيها للشراء و 12.82 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.76 جنيها، وللبيع 12.84 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.73 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.77 جنيها، وسعر البيع 12.81 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.36 جنيها، وسعر البيع 12.81 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.70 جنيها، وللبيع عند 12.83 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 12.78 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 12.76 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الريال السعودي بسعر 12.45 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.47 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.59 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 12.72 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.71 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.78 جنيها، وللبيع عند 12.81 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.72 جنيها وبيعه بسعر 12.81 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.68 جنيها، وللبيع عند 12.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.