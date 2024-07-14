تحديث 10:30 صباحا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأحد 14 يوليو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والمصرف العربي الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث شهد الدرهم الإماراتي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليسجل 13.06 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.89 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.79 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.92 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.00 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.98 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.04 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.01 جنيها، وللبيع عند 13.08 جنيها.

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