تحديث 10:40 صباحا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأحد 14 يوليو الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث انخفض الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا ليبلغ سعره 62.29 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.39 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.61 جنيها، وللبيع عند 62.21 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.32 جنيها، وسعر البيع 61.57 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.34 جنيها، وللبيع 62.47 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.90 جنيها للشراء و 62.44 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.56 جنيها للشراء و 61.76 للبيع.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.29 جنيها للشراء و 62.63 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.85 جنيها للشراء و 62.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.00 جنيها وبيعه بسعر 61.56 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.29 جنيها وبيعه بسعر 61.54 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.30 جنيها، وسعر البيع هو 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.87 جنيها، وللبيع عند 62.43 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.01 جنيها وبيعه بسعر 62.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.87 جنيها وبيعه بسعر 62.43 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.85 جنيها للشراء و 62.43 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.43 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.87 جنيها وبيعه بسعر 62.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.87 جنيها وبيعه بسعر 62.42 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.84 جنيها، وسعر البيع 62.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.37 جنيها للشراء و 61.62 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.87 جنيها وبيعه بسعر 62.43 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.37 جنيها، وللبيع 61.63 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.99 جنيها، وللبيع 62.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.