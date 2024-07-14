تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3709 للشراء في تحديث 04:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأحد 14 يوليو الساعة 4:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 3686 جنيهًا للبيع و3709 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 3379 جنيهًا للبيع و3400 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3391 جنيهًا للبيع و3402 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3225 جنيهًا للبيع و3245 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3237 جنيهًا للبيع و 3247 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2764 جنيهًا للبيع و2781 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 2 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2775 جنيهًا للبيع و2783 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2150 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2158 جنيهًا للبيع و2165 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 1843 جنيهًا للبيع و1854 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 1 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1850 جنيهًا للبيع و1855 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 114626 جنيهًا للبيع و115337 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 71 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 25800 جنيهًا للبيع و25960 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 16 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الكيلو تراجعًا بقيمة 2286 جنيهًا ليبلغ 3685714 جنيهًا للبيع و3708571 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3699429 جنيهًا للبيع و3710857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 14 يوليو الساعة 4:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3245 جنيه للشراء، وللبيع 3225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16225 جنيه للشراء، وللبيع 16125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32450 جنيه للشراء، وللبيع 32250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81125 جنيه للشراء، وللبيع 80625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 162250 جنيه للشراء، وللبيع 161250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 324500 جنيه للشراء، وللبيع 322500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 486750 جنيه للشراء، وللبيع 483750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 649000 جنيه للشراء، وللبيع 645000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 811250 جنيه للشراء، وللبيع 806250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.