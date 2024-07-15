تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأثنين 15 يوليو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في ميد بنك حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 7 قرشًا ليبلغ 52.22 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 52.22 جنيها للشراء و 52.38 للبيع.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 52.12 جنيها للشراء و 52.29 للبيع.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.03 جنيها، وللبيع عند 52.37 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء اليورو 52.08 جنيها، وسعر البيع 52.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 52.22 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.13 جنيها، وللبيع عند 52.30 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 51.76 جنيها وبيعه بسعر 52.36 جنيها.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 52.13 جنيها للشراء و 52.32 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.13 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 52.10 جنيها، وللبيع 52.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.37 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.12 جنيها وبيعه بسعر 52.29 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 52.12 جنيها للشراء و 52.29 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.