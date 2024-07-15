تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك البركة يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك البركة حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 6 قرشًا ليصل إلى 62.23 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.20 جنيها، وسعر البيع 62.40 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.81 جنيها، وسعر البيع 62.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.23 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.87 جنيها، وللبيع 62.41 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.19 جنيها للشراء و 62.53 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.48 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.81 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.81 جنيها وبيعه بسعر 62.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.09 جنيها، وللبيع عند 62.36 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.05 جنيها، وسعر البيع 62.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.81 جنيها، وللبيع عند 62.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.08 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.