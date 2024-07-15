تحديث 08:45 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث انخفض سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 12.78 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.77 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.76 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.67 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.44 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

بنك البركة: شراء الريال السعودي بسعر 12.71 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي الآن 12.78 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.77 جنيها، وسعر البيع 12.80 جنيها.

ميد بنك: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.76 جنيها، وللبيع 12.84 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.72 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.76 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.35 جنيها، وسعر البيع 12.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.69 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.74 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.44 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.65 جنيها، وسعر البيع هو 12.81 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.46 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.58 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.71 جنيها، وسعر البيع هو 12.80 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.70 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.77 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.76 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.77 جنيها، وسعر البيع هو 12.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.72 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.77 جنيها، وسعر البيع هو 12.80 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.67 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.