تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 09:10 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 4 قرشًا ليسجل 62.19 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.20 جنيها، وسعر البيع 62.40 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.81 جنيها للشراء و 62.37 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.23 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.87 جنيها للشراء و 62.41 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.19 جنيها، وسعر البيع 62.53 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.48 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.81 جنيها، وللبيع عند 62.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.81 جنيها، وسعر البيع هو 62.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.05 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.81 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.08 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.08 جنيها، وسعر البيع هو 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.