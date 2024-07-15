تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3703 للشراء في تحديث 10:00 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 15 يوليو الساعة 10:00 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3680 جنيهًا للبيع و3703 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3686 جنيهًا للبيع و3709 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3373 جنيهًا للبيع و3394 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3379 جنيهًا للبيع و 3400 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3220 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3225 جنيهًا للبيع و3245 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2760 جنيهًا للبيع و2777 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2764 جنيهًا للبيع و2781 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2147 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2150 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1840 جنيهًا للبيع و1851 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 114448 جنيهًا للبيع و115159 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 25760 جنيهًا للبيع و25920 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 25800 جنيهًا للبيع و25960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3680000 جنيهًا للبيع و3702857 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5714 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3685714 جنيهًا للبيع و 3708571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 15 يوليو الساعة 10:00 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3240 جنيه للشراء، وللبيع 3220 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16200 جنيه للشراء، وللبيع 16100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32400 جنيه للشراء، وللبيع 32200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81000 جنيه للشراء، وللبيع 80500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 162000 جنيه للشراء، وللبيع 161000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 324000 جنيه للشراء، وللبيع 322000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 486000 جنيه للشراء، وللبيع 483000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 648000 جنيه للشراء، وللبيع 644000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 810000 جنيه للشراء، وللبيع 805000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.