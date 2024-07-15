تحديث 10:05 صباحا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 10:05 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في البنك المصري لتنمية الصادرات حيث هبط سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليصل إلى 47.95 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.88 جنيها للشراء و 48.02 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.90 جنيها، وسعر البيع 48.00 جنيها.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.89 جنيها للشراء و 47.99 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.89 جنيها، وللبيع 47.99 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.95 جنيها للشراء و 48.05 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.89 جنيها للشراء و 47.99 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.90 جنيها، وسعر البيع 48.00 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.89 جنيها للشراء و 47.99 للبيع.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.89 جنيها، وسعر البيع هو 47.99 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.