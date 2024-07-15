تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 10:05 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 10:05 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك التنمية الصناعية والبنك العقارى المصرى العربى والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث هبط سعر اليورو بمقدار 9 قرشًا ليصل إلى 52.13 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 52.22 جنيها وبيعه بسعر 52.38 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.37 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.12 جنيها وبيعه بسعر 52.29 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.03 جنيها، وسعر البيع هو 52.37 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 52.08 جنيها وبيعه بسعر 52.42 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 52.22 جنيها وبيعه بسعر 52.58 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 52.13 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.76 جنيها، وللبيع عند 52.36 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.03 جنيها، وللبيع 52.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 51.84 جنيها وبيعه بسعر 52.03 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 52.03 جنيها للشراء و 52.37 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 52.13 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.32 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 52.13 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 52.13 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.10 جنيها، وسعر البيع هو 52.29 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 52.03 جنيها وبيعه بسعر 52.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 52.12 جنيها، وللبيع 52.29 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 52.13 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.12 جنيها، وسعر البيع 52.29 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.