تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 10:05 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 10:05 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك التنمية الصناعية والبنك العقارى المصرى العربى والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك البركة وبنك مصر والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 10 قرشًا ليصل إلى 62.09 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.20 جنيها، وسعر البيع هو 62.40 جنيها.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.81 جنيها، وسعر البيع هو 62.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.08 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.19 جنيها، وسعر البيع 62.53 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.48 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.81 جنيها، وسعر البيع هو 62.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.81 جنيها للشراء و 62.37 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.09 جنيها، وللبيع عند 62.36 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.05 جنيها، وللبيع عند 62.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.81 جنيها، وللبيع عند 62.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.08 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.08 جنيها، وسعر البيع هو 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.