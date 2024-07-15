تحديث 12:05 مساءًا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية وبنك الاستثمار العربي حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة 5 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 47.90 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.88 جنيها، وسعر البيع هو 48.02 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.90 جنيها، وللبيع عند 48.00 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.89 جنيها، وللبيع عند 47.99 جنيها.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الدولار الأمريكي يسجل 47.89 جنيها للشراء و 47.99 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.90 جنيها، وللبيع عند 48.00 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.90 جنيها، وللبيع عند 48.00 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.95 جنيها، وسعر البيع هو 48.05 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.90 جنيها، وسعر البيع 48.00 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 47.89 جنيها للشراء و 47.99 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 47.89 جنيها للشراء و 47.99 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.89 جنيها، وللبيع 47.99 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.