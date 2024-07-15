تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 12.77 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.76 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الريال السعودي بسعر 12.67 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.44 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.71 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.77 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الريال السعودي 12.76 جنيها للشراء و 12.84 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.72 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.76 جنيها، وسعر البيع هو 12.80 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.35 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.78 جنيها، وللبيع 12.81 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.74 جنيها، وسعر البيع 12.80 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.44 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي الآن 12.46 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.58 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.71 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.70 جنيها، وسعر البيع 12.80 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.77 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 12.76 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.77 جنيها، وللبيع 12.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.72 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 12.77 جنيها للشراء و 12.80 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.67 جنيها، وسعر البيع 12.80 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.