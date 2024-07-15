تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 12:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 12:05 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 13.04 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.07 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.00 جنيها، وللبيع عند 13.04 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.00 جنيها، وللبيع 13.03 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.85 جنيها، وسعر البيع 13.04 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.01 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.04 جنيها، وللبيع عند 13.07 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.99 جنيها، وسعر البيع 13.06 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.99 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.00 جنيها، وللبيع 13.04 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.75 جنيها، وسعر البيع 13.04 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.88 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.01 جنيها وبيعه بسعر 13.04 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.03 جنيها للشراء و 13.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.07 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.94 جنيها، وللبيع 13.05 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 12.99 جنيها للشراء و 13.04 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.01 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.00 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.04 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.01 جنيها، وسعر البيع هو 13.04 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.97 جنيها، وسعر البيع 13.04 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.