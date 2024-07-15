تحديث 01:15 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 1:15 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 47.92 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 47.88 جنيها للشراء و 48.02 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.80 جنيها، وللبيع عند 47.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.80 جنيها، وسعر البيع 47.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.80 جنيها، وللبيع عند 47.90 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.80 جنيها، وسعر البيع 47.90 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.81 جنيها، وللبيع 47.91 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.82 جنيها، وللبيع عند 47.92 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.79 جنيها، وسعر البيع 47.89 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.80 جنيها، وسعر البيع هو 47.90 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.80 جنيها، وللبيع عند 47.90 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.79 جنيها وبيعه بسعر 47.89 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.