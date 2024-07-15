تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 01:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 1:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 52.16 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 52.22 جنيها وبيعه بسعر 52.38 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.13 جنيها، وللبيع عند 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 52.12 جنيها للشراء و 52.29 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 52.12 جنيها للشراء و 52.29 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.13 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

ميد بنك: اليورو يسجل 52.09 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 52.13 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 51.87 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.37 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 52.09 جنيها، وللبيع 52.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 52.13 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 52.13 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.32 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.13 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.10 جنيها للشراء و 52.29 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.13 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.12 جنيها، وللبيع عند 52.29 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 52.12 جنيها للشراء و 52.29 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.