تحديث 01:15 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 1:15 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.11 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.20 جنيها للشراء و 62.40 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.08 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.08 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.02 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.78 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.81 جنيها وبيعه بسعر 62.37 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.68 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.95 جنيها للشراء و 62.37 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.09 جنيها وبيعه بسعر 62.36 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.09 جنيها للشراء و 62.36 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.05 جنيها للشراء و 62.35 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.08 جنيها، وسعر البيع هو 62.35 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.