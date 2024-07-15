تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليسجل 47.94 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.88 جنيها للشراء و 48.02 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.84 جنيها، وسعر البيع هو 47.94 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.90 جنيها، وللبيع عند 48.00 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.75 جنيها للشراء و 47.85 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.80 جنيها، وسعر البيع هو 47.90 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.86 جنيها، وسعر البيع هو 47.96 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.85 جنيها، وللبيع عند 47.95 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.80 جنيها، وسعر البيع هو 47.90 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.92 جنيها، وسعر البيع هو 48.02 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.87 جنيها، وللبيع 47.97 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.87 جنيها للشراء و 47.97 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 47.79 جنيها للشراء و 47.89 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.86 جنيها وبيعه بسعر 47.96 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.83 جنيها للشراء و 47.93 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.