تحديث 01:25 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأثنين 15 يوليو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 52.18 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 52.22 جنيها، وسعر البيع 52.38 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 52.07 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.03 جنيها وبيعه بسعر 52.19 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.03 جنيها، وللبيع عند 52.21 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 52.01 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.03 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.09 جنيها، وللبيع عند 52.32 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 51.82 جنيها، وللبيع 52.24 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 52.09 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.03 جنيها، وللبيع عند 52.19 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 52.16 جنيها للشراء و 52.41 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 52.10 جنيها، وسعر البيع 52.28 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر اليورو 52.03 جنيها للشراء و 52.21 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.10 جنيها، وللبيع 52.34 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.99 جنيها، وللبيع عند 52.24 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 52.09 جنيها، وللبيع 52.32 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 52.13 جنيها للشراء و 52.37 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.06 جنيها للشراء و 52.29 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.