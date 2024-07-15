تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 62.14 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.20 جنيها، وللبيع 62.40 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.01 جنيها للشراء و 62.28 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.96 جنيها للشراء و 62.23 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.96 جنيها للشراء و 62.23 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.96 جنيها، وسعر البيع هو 62.23 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.96 جنيها للشراء و 62.23 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.92 جنيها، وسعر البيع 62.27 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.96 جنيها، وللبيع عند 62.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.04 جنيها، وللبيع عند 62.31 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.71 جنيها للشراء و 62.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.96 جنيها، وللبيع 62.23 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.96 جنيها، وللبيع 62.23 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.95 جنيها، وللبيع عند 62.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.96 جنيها وبيعه بسعر 62.23 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.96 جنيها، وللبيع 62.23 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.11 جنيها للشراء و 62.39 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.05 جنيها للشراء و 62.32 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.96 جنيها، وسعر البيع 62.23 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.05 جنيها، وللبيع عند 62.31 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.92 جنيها للشراء و 62.22 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.04 جنيها، وسعر البيع 62.31 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.00 جنيها للشراء و 62.27 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.