ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3714 للشراء في تحديث 01:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 15 يوليو الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 3691 جنيهًا للبيع و3714 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 3384 جنيهًا للبيع و3405 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3373 جنيهًا للبيع و3394 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3230 جنيهًا للبيع و3250 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3220 جنيهًا للبيع و 3240 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2769 جنيهًا للبيع و2786 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2760 جنيهًا للبيع و2777 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2153 جنيهًا للبيع و2167 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2147 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 1846 جنيهًا للبيع و1857 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1840 جنيهًا للبيع و1851 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 114803 جنيهًا للبيع و115514 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 25840 جنيهًا للبيع و26000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 11429 جنيهًا ليبلغ 3691429 جنيهًا للبيع و3714286 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3680000 جنيهًا للبيع و3702857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 15 يوليو الساعة 1:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3250 جنيه للشراء، وللبيع 3230 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16250 جنيه للشراء، وللبيع 16150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32500 جنيه للشراء، وللبيع 32300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81250 جنيه للشراء، وللبيع 80750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 162500 جنيه للشراء، وللبيع 161500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 325000 جنيه للشراء، وللبيع 323000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 487500 جنيه للشراء، وللبيع 484500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 650000 جنيه للشراء، وللبيع 646000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 812500 جنيه للشراء، وللبيع 807500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.