تحديث 01:55 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 47.95 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.88 جنيها، وللبيع 48.02 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.84 جنيها، وللبيع عند 47.94 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.80 جنيها وبيعه بسعر 47.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.80 جنيها، وللبيع عند 47.90 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.75 جنيها، وللبيع عند 47.85 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 47.80 جنيها للشراء و 47.90 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 47.86 جنيها، وللبيع 47.96 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 47.85 جنيها، وسعر البيع 47.95 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.94 جنيها، وللبيع 48.04 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.90 جنيها، وللبيع 48.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.90 جنيها، وسعر البيع هو 48.00 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.80 جنيها، وللبيع 47.90 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.90 جنيها وبيعه بسعر 48.00 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 47.87 جنيها وبيعه بسعر 47.97 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.80 جنيها للشراء و 47.90 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.87 جنيها للشراء و 47.97 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 47.79 جنيها، وسعر البيع هو 47.89 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 47.90 جنيها للشراء و 48.00 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.86 جنيها، وللبيع عند 47.96 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.90 جنيها للشراء و 48.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.89 جنيها للشراء و 47.99 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.