تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث صعد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 52.19 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.22 جنيها، وللبيع عند 52.38 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 52.07 جنيها، وسعر البيع 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.21 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 52.01 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.09 جنيها، وللبيع عند 52.32 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 51.82 جنيها، وللبيع 52.24 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 52.18 جنيها للشراء و 52.43 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 52.03 جنيها، وسعر البيع 52.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 52.09 جنيها وبيعه بسعر 52.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.19 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 52.13 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 52.03 جنيها، وسعر البيع 52.19 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 52.13 جنيها، وللبيع 52.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.10 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.03 جنيها، وسعر البيع 52.21 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.10 جنيها وبيعه بسعر 52.34 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 51.99 جنيها للشراء و 52.24 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 52.13 جنيها، وسعر البيع 52.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.09 جنيها وبيعه بسعر 52.32 جنيها.

بنك HSBC: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.12 جنيها، وسعر البيع هو 52.36 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.