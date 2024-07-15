تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأثنين 15 يوليو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 62.15 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.20 جنيها، وسعر البيع هو 62.40 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.01 جنيها، وللبيع عند 62.28 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.96 جنيها، وسعر البيع هو 62.23 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.96 جنيها وبيعه بسعر 62.23 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.96 جنيها، وسعر البيع 62.23 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.96 جنيها وبيعه بسعر 62.23 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.92 جنيها، وسعر البيع هو 62.27 جنيها.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 61.96 جنيها للشراء و 62.23 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.04 جنيها للشراء و 62.31 للبيع.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.71 جنيها وبيعه بسعر 62.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.14 جنيها للشراء و 62.41 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.96 جنيها للشراء و 62.23 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.95 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.96 جنيها، وسعر البيع 62.23 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.96 جنيها للشراء و 62.23 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.09 جنيها، وللبيع 62.36 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.05 جنيها، وللبيع 62.32 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.96 جنيها، وسعر البيع 62.23 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.05 جنيها للشراء و 62.31 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.92 جنيها، وسعر البيع هو 62.22 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.09 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.04 جنيها، وللبيع 62.31 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.09 جنيها، وسعر البيع هو 62.36 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.08 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.