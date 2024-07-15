تحديث 01:55 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 12.78 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.77 جنيها، وللبيع عند 12.80 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي الآن 12.73 جنيها للشراء و 12.77 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.73 جنيها، وسعر البيع 12.77 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.42 جنيها، وللبيع 12.79 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.68 جنيها، وللبيع عند 12.77 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.74 جنيها للشراء و 12.77 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.77 جنيها وبيعه بسعر 12.80 جنيها.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 12.71 جنيها للشراء و 12.79 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.69 جنيها، وسعر البيع هو 12.78 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.73 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

المصرف المتحد: الريال السعودي يسجل 12.33 جنيها للشراء و 12.77 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.67 جنيها، وسعر البيع 12.79 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.74 جنيها للشراء و 12.77 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيها للشراء و 12.80 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.42 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.43 جنيها وبيعه بسعر 12.78 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.55 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.68 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.67 جنيها، وللبيع عند 12.78 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.74 جنيها للشراء و 12.77 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.74 جنيها، وللبيع عند 12.77 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.74 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.70 جنيها، وللبيع 12.77 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.74 جنيها، وسعر البيع 12.77 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.64 جنيها، وسعر البيع 12.77 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.