تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 1:55 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.05 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.07 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.00 جنيها، وللبيع 13.04 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.00 جنيها، وللبيع عند 13.03 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.85 جنيها، وسعر البيع 13.04 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.01 جنيها، وسعر البيع هو 13.04 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.01 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.07 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.06 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.04 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.00 جنيها، وللبيع عند 13.04 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.75 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.01 جنيها، وللبيع 13.04 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.07 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.07 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.94 جنيها للشراء و 13.05 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.04 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.01 جنيها، وللبيع عند 13.04 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.00 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.04 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها للشراء و 13.04 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.97 جنيها، وسعر البيع 13.04 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.