تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 02:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 2:20 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في ميد بنك حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 6 قرشًا ليصل إلى 52.25 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.22 جنيها، وللبيع 52.38 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 52.07 جنيها وبيعه بسعر 52.30 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 52.09 جنيها، وسعر البيع 52.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.03 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 52.03 جنيها للشراء و 52.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.03 جنيها للشراء و 52.21 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.19 جنيها للشراء و 52.47 للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو للشراء هو 52.01 جنيها، وللبيع 52.30 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 52.09 جنيها للشراء و 52.32 للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.84 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 52.18 جنيها للشراء و 52.43 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.03 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء اليورو 52.03 جنيها، وسعر البيع 52.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 52.13 جنيها للشراء و 52.30 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 52.03 جنيها وبيعه بسعر 52.21 جنيها.

المصرف العربي الدولي: اليورو يسجل 52.12 جنيها للشراء و 52.41 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.08 جنيها، وللبيع عند 52.34 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو للشراء هو 52.19 جنيها، وللبيع 52.47 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.09 جنيها للشراء و 52.32 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.13 جنيها، وللبيع عند 52.37 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 52.10 جنيها للشراء و 52.38 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.