ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3720 للشراء في تحديث 02:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 2:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3697 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3389 جنيهًا للبيع و3410 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3235 جنيهًا للبيع و3255 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3230 جنيهًا للبيع و3250 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2773 جنيهًا للبيع و2790 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2769 جنيهًا للبيع و 2786 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2157 جنيهًا للبيع و2170 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2153 جنيهًا للبيع و2167 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 1849 جنيهًا للبيع و1860 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1846 جنيهًا للبيع و1857 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 114981 جنيهًا للبيع و115692 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 114803 جنيهًا للبيع و115514 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25880 جنيهًا للبيع و26040 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الكيلو ليسجل 3697143 جنيهًا للبيع و3720000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5714 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 15 يوليو الساعة 2:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3255 جنيه للشراء، وللبيع 3235 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16275 جنيه للشراء، وللبيع 16175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32550 جنيه للشراء، وللبيع 32350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81375 جنيه للشراء، وللبيع 80875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 162750 جنيه للشراء، وللبيع 161750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 325500 جنيه للشراء، وللبيع 323500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 488250 جنيه للشراء، وللبيع 485250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 651000 جنيه للشراء، وللبيع 647000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 813750 جنيه للشراء، وللبيع 808750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.