تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأثنين 15 يوليو الساعة 2:45 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 6 قرشًا ليبلغ 52.19 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 52.22 جنيها للشراء و 52.38 للبيع.

بنك مصر: اليورو يسجل 52.07 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 52.09 جنيها، وللبيع 52.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.03 جنيها، وسعر البيع هو 52.19 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 52.19 جنيها، وسعر البيع 52.47 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.21 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.19 جنيها، وسعر البيع هو 52.47 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء اليورو 52.25 جنيها، وسعر البيع 52.54 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.12 جنيها للشراء و 52.41 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 51.93 جنيها وبيعه بسعر 52.47 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 52.18 جنيها للشراء و 52.43 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 52.13 جنيها وبيعه بسعر 52.44 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.13 جنيها للشراء و 52.30 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 52.03 جنيها للشراء و 52.19 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.19 جنيها، وللبيع 52.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 52.19 جنيها وبيعه بسعر 52.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.12 جنيها، وسعر البيع هو 52.41 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.08 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 52.19 جنيها للشراء و 52.47 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 52.12 جنيها، وللبيع 52.41 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.13 جنيها، وسعر البيع هو 52.37 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.16 جنيها للشراء و 52.44 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.